【ベルギーリーグ】デンデル 1−4 シント＝トロイデン（日月22日／フローラン・ベークマンスタディオン）【映像】逆を突く股抜きシュートシント＝トロイデンに所属するMF山本理仁が、ディフェンダーの股を射抜く完璧なショットでゴールネットを揺らした。圧巻の一撃にファンたちも歓喜している。シント=トロイデンは日本時間2月22日、ベルギーリーグ第26節でデンデルと敵地で対戦。山本は右のインサイドハーフとしてFW後藤啓介