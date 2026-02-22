【ベルギーリーグ】デンデル 1−4 シント＝トロイデン（日月22日／フローラン・ベークマンスタディオン）

【映像】逆を突く股抜きシュート

シント＝トロイデンに所属するMF山本理仁が、ディフェンダーの股を射抜く完璧なショットでゴールネットを揺らした。圧巻の一撃にファンたちも歓喜している。

シント=トロイデンは日本時間2月22日、ベルギーリーグ第26節でデンデルと敵地で対戦。山本は右のインサイドハーフとしてFW後藤啓介、MF伊藤涼太郎、DF谷口彰悟、DF畑大雅、GK小久保玲央ブライアンとともにスタメン出場となった。

開始45秒で、山本のクリアミスから痛恨の失点を喫する。しかし、24分にFWイリアス・セヴァウイ、34分に伊藤のゴールで逆転に成功。迎えた67分に山本が汚名を返上するゴールを叩き込む。

伊藤のロングスルーパスに反応した後藤が、左サイドからドリブルで攻め込む。カットインして右足を振り抜いたが、これは味方であるDFシムン・ユクレラーに直撃した。こぼれ球を回収した伊藤を経由して、ボールは山本へ。右足、左足と細かなタッチを見せた山本は、中央へのカットインを選択。MFルコム・ヴィルタールを剥がして、カバーに入ったMFクリストフ・コトンが足を伸ばしたところで股を狙ったシュートを放つと、ボールがゴール右隅に吸い込まれた。

DAZNで実況を務めた原大悟氏は「見事逆をついた。左にドリブルしながら右隅へ！GKが届かないところに流し込みました」と大興奮。

SNSのファンたちも「山本もきめた！」「うまっ！！」「タイミングずらしたうまいシュートだな」「股下か！」「いつの間にか理仁が覚醒してる」「ペドリみたいやな」「マジで日本代表あるような気がする」と称賛の声が上がった。

今季の山本は26試合中25試合でスタメン出場を飾るなどチームの主力としてプレー。このゴールで今季5点目とした。チームは87分にも追加点を奪い、4ー1で勝利。同日に行われたユニオン・サン・ジロワーズも勝利したため、勝ち点2差の2位をキープしている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）