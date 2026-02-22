2月22日は『猫の日』だ。1987年に愛猫家である文化人が制定した「猫の日制定委員会」が猫の鳴き声から、2月22日を『猫の日』に制定したという。決めるにあたって、根幹にあった猫への思いは、「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめる記念日」だという。制定から39年、記念日の意味を果たしているのか疑問に感じるイベント情報がSNSを賑わしている。それは、『猫同伴イベント』だ。JR東日本は、猫用の駅