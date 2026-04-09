ネコは出されたエサを食べ残すことが多いですが、その理由については「野生時代の本能によるもの」「もともと小食」「ネコは気まぐれ」などと考えられているものの、正確な仕組みはよく分かっていませんでした。岩手大学の研究グループはネコに与えるエサを調整することで、ネコが食事をやめる理由が満腹だけではなく匂いに関係していることを発見しました。Olfactory habituation and dishabituation dynamically regulate feedin