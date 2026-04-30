モデル鈴木えみ（40）が30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛猫のために「新築を購入」したと報告した。鈴木はかねてから愛猫家として知られており、現在も4匹の猫を飼っている。インスタグラムでもしばしば猫や犬とたわむれる写真を投稿している。この日は「3階建ての新築を購入」とつづり、猫用の木製のケージと、中でくつろぐ猫の姿を披露したもの。