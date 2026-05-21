九州地方で小動物臨床に携わる獣医師、ゆん獣医師（@p8OGnaByjp67456）さん。先日、県の獣医師会のLINEからぞっとする報告を受け取ったという。【写真】環境省でも「猫は室内で飼う」ことが推奨されている「今日になって県獣医師会のLINEにSFTS報告めちゃくちゃ来てる。全猫死んでる報告。ねこをそとにだすな」X（旧Twitter）にそう投稿したゆん先生。先生が参加した「SFTSのシンポジウム」も満席だったらしく、動物医療の最前