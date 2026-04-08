猫同士の間で起こりやすいトラブル5つ 猫同士のトラブルは、必ずしも毎回激しいケンカになるとは限りません。縄張り意識や性格の違い、生活環境の小さなストレスが積み重なって、少しずつ関係が悪化していくこともあります。まずは、起こりやすい代表的なトラブルを見ていきましょう。 1.縄張り争い 先住猫のテリトリーに新入り猫が入ると、「ここは自分の場所」という防衛本能が刺激され、威嚇や追いかけ、ケンカ