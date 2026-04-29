猫と犬はどちらが賢いのか。猫は記憶力のいいところと、よくないところが共存していて、1年前の不快感は覚えているが、1時間前の悪戯で叱られたことは全く覚えていないという。話題の達人倶楽部の『ゴロゴロ喉を鳴らすからって、喜んでいると思うなよ!? ネコの本音のホンネがわかる本』（青春出版社）より、紹介する――。写真＝iStock.com／Irina Kashaeva※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Irina Kashaeva■「猫より犬の