ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23）が21日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜後9：00）に出演。自身に訪れた猫からの“恩返し”を明かした。【写真】みりちゃむ「ばあばとじいじ」との“顔出し”ショット番組内で“猫”に助けられた経験を問われたみりちゃむは、近所で虐待されていた猫を保護し、「おむすび」と名付け飼っていると話した。するとその後に「その名前をつけた後にその名