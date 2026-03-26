猫は花粉症になる？見逃せないサイン 猫も人と同じように花粉に反応し、アレルギー症状を示すことがあります。人のように「花粉症」と明確には区別されない場合もありますが、季節性のアレルギーとして扱われることが一般的です。 体をしきりにかく、顔をこすりつける、耳や首まわりを気にする様子が増えた場合は注意しましょう。猫は不快感を我慢する傾向があり、症状を大げさに表に出さないことも少なくあ