今回の衆院選でも再び、デマや誹謗中傷が拡散されました。矛先は候補者本人だけではなく、その家族にまで向かいました。過激化する誹謗中傷は、どうすれば減らすことができるのでしょうか。【写真を見る】岡田氏を「中国のスパイ」などと批判するネガティブな投稿や動画「敗因は高市旋風とネット」36年にわたって国政を担った岡田氏2月10日、民主党政権で外務大臣を務め、12期36年にわたって国政を担った岡田克也氏（72）が事務所