元衆院議員の宮沢博行氏（５１）が政治団体「創生党」（仮称）を結党することが分かった。来月に会見を開き、東京・立川市議選（６月２１日投開票）に公認候補者を擁立する。「保守勢力を結集したい」と宮沢氏が意気込みを語った。「高市（早苗）さんは若干、安心して見ていられるが、自民党がいつ左傾化するか分からない。今から準備しないと間に合わないという問題意識がある。保守勢力が細切れになっていったら、やっていけな