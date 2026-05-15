元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2026年5月14日、「へずまりゅう」の名前を商標登録すると発表した。「更生している最中にへずまの名前を利用する奴らなんぞ許してたまるか」へずま氏は「へずまりゅうを名乗る偽物が増えているので商標登録することにしました」と報告した。本名ではなく「へずまりゅう」の名前を使っている理由については、「自分には原田将大という名前がありますが父親と約束し言われたん