タレントのMatt（31）が6日、自身のインスタグラムを更新し、全身ユニクロのコーデを披露した。Mattは「大好きなUNIQLOさんとtheoryさんの2026 s/s展示会へもちろん全身ユニクロでいきました」とつづり、黒のインナーにグレーの上下を合わせたコーデの写真を投稿。パンツはユニクロの「感動パンツ」とつづり「20本くらい持ってます」と明かした。さらに、「プライベートではもちろん衣装としても着させて頂いてるので新作