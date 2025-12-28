¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬ÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¡×·×»»¤º¤¯¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Éþ¤òÃ¦¤®Ãå¤»¤º¤È¤â»Å¾å¤¬¤ê¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ä¾®Êª¤ÎÇÛÃÖ¡£¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ï¡¢¤­¤Á¤ó¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¡£°ì·³¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤ï¤º¥é¥Ã¥¯¤Ë¤«¤±¤ë¡Ø¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê2016¡Ë¥»¥ì¥Ö¤Î¤¿¤á¤ÎÇã¤¤ÊªÂå¹Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼ç¿Í¸ø¥â¥¦¥ê¡¼¥ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î±£¤ì¤¿ÍßË¾¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¤¥³¡¦