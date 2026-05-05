何でもスマートフォンに頼る時代が続く中で、人々が実際に口にする言葉の数が減少しつつあるという研究結果が報告されました。研究では、人々は過去15年間にわたって毎年338語ずつ発話する言葉を失っているということが示されました。Sliding Into Silence? We Are Speaking 300 Daily Words Fewer Every Year - Valeria A. Pfeifer, Matthias R. Mehl, 2026https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17456916261425131Are we tal