1月19日までに、タレントのMattが自身のYouTubeを更新し、マイナス18kgのダイエットに成功したという近影を披露した。さらに動画内では、ダイエットの全貌を公開したが、その壮大な減量方法が話題となっている。「Mattさんは2025年11月、都内でおこなわれた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』のオープニングイベントに登場しました。ファッションモデルとしても活動しているMattさんですが、9月におこなわれた海外ファッ