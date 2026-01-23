高市早苗首相が表明した衆議院解散により、急きょ1月27日に公示、2月8日に投開票が実施されることになった衆院総選挙。【写真】熊本2区で立候補する前田智徳氏、バッティングも披露していた自民党内からも「聞いてない」との声が上がったとされる衆院解散だけに、与野党が短期間での選挙戦準備に追われている。そんな中で1月21日、参政党が早々に82人の新人候補の擁立を発表。現行3議席からさらなる増席をねらう。その82人の