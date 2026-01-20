北海道・恵庭南高校の教諭が、消費者金融業者に生徒らの個人情報を漏えいさせた問題で、１月１９日夜、保護者説明会が開かれました。学校側は「教諭に悪意はなかった」と説明して、保護者からは怒りと不安の声が聞かれました。１９日夜、恵庭南高校で開かれた保護者説明会。（保護者）「息子はこの学校を選んで入学したわけです。先生に裏切られた」（保護者）「当の本人はここにいないですけど、この先もどうなるんですか」保護者