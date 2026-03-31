勤務先の小学校で十数回以上、性的行為に及んだとして神戸市教育委員会は30日、同市須磨区の市立小学校に勤める30代の男性教諭と20代の女性教諭を停職6か月の懲戒処分とした。【画像】「自制心がきかなかった」男女教諭たちに下った処分行為、教室や更衣室、廊下…数十回“プレイ”教育者としてあるまじき行為だが、どのような経緯があったのか。「事案の発覚は3月上旬の17時過ぎ。同校の教頭が校内の見回りをしていたところ、