兵庫県立氷上（ひかみ）高校は、春高バレーと全国高校総体で計4回の優勝経験を誇る女子バレーの名門だ。しかし、チームを率いる川釣修嗣監督（59）が長年にわたり教員の手当をピンハネするなど不正に手を染め、学校ぐるみで隠蔽（いんぺい）を続けてきたと告発する声が上がっている。＊＊＊【写真を見る】ピンハネ疑惑のあるバレー部の川釣監督（59）「私は兵庫県教育委員会に2024年11月29日以降、何度も公益通報を行ってきま