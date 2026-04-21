逮捕後に余罪が次々と「卒業式で、生徒の名前を呼名（こめい）することが、仕事の目標、生きがいでした」３人の女子高生への痴漢行為で逮捕された元女子高教師は、公判のなかで卒業式に出席できなかったことを涙ながらに悔やんだ。「’25年12月11日、千葉県警浦安署は不同意わいせつの疑いで県立千葉女子高校の教師・早田悠馬（はやた・ゆうま）被告（逮捕時29歳）を逮捕しました。前日10日の夜９時ごろ、路線バスの車内で女子高生