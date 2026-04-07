「制服持ってきて」と要求４月２日の朝７時半ごろ、警視庁北沢署から姿を現したのは端整な顔立ちの若い男だった。激しく光るストロボに耐えかねたのか、少し伏し目がちに歩く様子もどこかサマになっていた。高校教師だという彼のファンの女生徒は多かっただろう。教え子と同年代の女子高生へのわいせつ行為で逮捕されたと知ったら、どう思うのだろうか──。４月１日、北沢署は神奈川県立高校の教諭・今枝契輔容疑者（29）を県青少