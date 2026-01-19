Googleが画像生成・編集モデル「Nano Banana」の名称が生まれた経緯明かすケータイ Watch

Googleが画像生成・編集モデル「Nano Banana」の名称が生まれた経緯明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • Googleの画像生成AIモデル「Nano Banana」の名称が誕生した経緯を明かした
  • プロダクトマネージャーが提案したもので、周囲からは意味不明と反応された
  • SNSで拡散され、Googleが開発元であることを示唆する投稿もされたという
記事を読む

