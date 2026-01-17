テレビやラジオ、YouTubeでコメンテーターとして活躍し、2025年のNHK紅白歌合戦ではゲスト審査員にも選ばれた文芸評論家・三宅香帆さん。三宅さんが考える“読書する意味”や、年始めにおすすめの本を聞きました。著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社新書）は「新書大賞2025」を受賞。昨年9月に発売された『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』（新潮新書）は現在10万部を突破しています。■三宅香帆お