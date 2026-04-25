担任の先生に検査を受けることを相談する母親【漫画】本編を読む早乃あかり(@akari238ffm)さんが描く『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』は、自身の子育ての実体験をもとにした作品だ。娘のサユミさんにADHDの特性があるのではと疑い、検査を受けるまでの母親の揺れる心境が赤裸々に綴られている。※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁す