◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）【記者フリートーク】阪神・才木浩人の母校を思う気持ちはプロになり、チームのエース格にまで成長した今も変わらない。昨年12月、母校・須磨翔風高（兵庫）で自身の名が初めて冠された「第1回福・才木・安田旗ジュニア少年少女選手権大会」を観戦した時のことだ。恩師である中尾修監督（現神港橘監督）から、ある“切実な悩み”を打ち明けられた。打撃ケージの老朽化