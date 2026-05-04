1日(金)午後9時前、福島県内の夜空に月の光によってできる「月虹(げっこう)」がみられました。海外では「ムーンボウ」ともよばれ、見た人に最高の幸せが訪れると言われるそうです。嵐の夜に雲の切れ間から福島県内で幸せの虹がみられました。1日(金)午後9時前、福島市にある「道の駅つちゆ」で月虹(げっこう)が撮影されました。(福田まなみさん撮影)海外では「ムーンボウ」ともよばれ、その珍しさから見た人に最高の幸せが訪れると