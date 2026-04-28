ゴールデンウィークに熱海へ行くならチェックしておきたい話題のお店。昼は肉汁あふれる小籠包、夜になると雰囲気が変わりパフェバーとして営業するユニークな営業スタイルが注目を集めています。同じ場所なのに時間で全く違う楽しみ方ができるのが魅力。どちらかだけでも満足度は高いですが、タイミングが合えばハシゴするのもおすすめ。ゴールデンウィークの食べ歩きにぴったりな新スポット