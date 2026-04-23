“盲目のピン芸人”濱田祐太郎が23日までに自身のXを更新。「長い芸人生活の中で1番変わった内容の仕事」を語った。濱田は「黒木華さん主演のドラマ、銀河の一票に目の見えない濱田祐太郎出演しました」と報告。「長い芸人生活の中で1番変わった内容の仕事やった。大阪から東京まで杖でスーツケースをつつきに行く仕事。あの日は気温が低くてめっちゃ寒かったけどでも楽しい撮影やったなぁ」と振り返った。また動画も公開し、撮影