＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞自身3度目にして初めてメジャーを完走した神谷そらは、充実感のなかに悔しさをにじませた。20位から出た最終日は1バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「75」。トータルイーブンパー・38位で4日間を終えた。「これはちょっと（悔しさと）違う意味だったんですけど…」と話しながら、涙をぬぐった。【現地写真】ネリー・コルダのブロン