マッチングアプリで知り合った女性から、500万円をだまし取った疑いの男。海外旅行中に大麻のような葉を女性のカバンに入れ“カネを払わなければ逮捕される”と、ウソをついていたとみられます。■タイ旅行で現金だまし取った疑い“交際約3か月”のタイ旅行。5泊6日の最終日、女性は現金約500万円をだまし取られたといいます。被害女性（30代）「詐欺師じゃなかったら彼氏としては最高だと思ってました」詐欺の疑いが持たれている