岩手県八幡平市堀切の田んぼで１０月、収穫前の「あきたこまち」約１トン（約５０万円相当）が何者かに刈り取られる被害に遭っていたことがわかった。岩手署が窃盗事件として捜査している。被害に遭ったのは農業松浦卓さん（４５）が所有する田んぼ。約４０アールのうち中央部分約１７アールの稲が盗まれたという。作業量から複数人が関わったとみられ、周辺には稲を刈るコンバインが通ったような跡が残っていた。松浦さんに