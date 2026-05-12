スマートフォンなどで簡単に正確な時刻を確認できる今、古くからある機械式の腕時計が人気を博している。なぜあえて、アナログに回帰するのか。奥深い機械式腕時計の世界に迫った。１００分の１ミリ単位手作業で調整雄大な岩手山を望む静かな森に囲まれた岩手県雫石町の一角。セイコーの高級腕時計ブランド「グランドセイコー（ＧＳ）」の機械式モデルの組み立てや調整、検査などを一貫して行う「グランドセイコースタジオ雫