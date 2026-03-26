夏のご褒美スイーツを探しているなら、ホテルニューオータニ（東京）の「パティスリーSATSUKI」に注目です。2026年8月上旬まで、“太陽の果実”マンゴーを贅沢に使った夏季限定スイーツを販売中。国産マンゴーをたっぷり使用したショートケーキをはじめ、爽やかなゼリーやタルトまで、暑い季節にぴったりのラインアップが揃います。芳醇な香りと濃厚な甘みを楽しめる