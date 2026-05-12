ツキノワグマ＝2025年10月、盛岡市環境省は12日までに、2025年度の全国のクマ出没件数と捕獲数の速報値を公表した。出没は5万776件で、これまでの過去最多だった23年度の2万4348件の2倍超となった。捕獲数も最多の1万4720頭に上った。出没件数は非公表の北海道と生息していないとされる九州・沖縄は集計の対象外。3月の出没は307件とここ5年間では最も多く、冬眠明けのクマによる被害も相次ぐ。26年度に入ってからは、4月に岩