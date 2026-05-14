【地震情報 2026年5月14日】5時1分頃、岩手県内陸北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.0、最大震度4を岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。◆地震が起きたらすべきこと