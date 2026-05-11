警察車両の赤色灯青森県警黒石署は11日、盛岡市で岩手県の公用車を盗んだとして、窃盗の疑いで青森県平川市の男子高校生（16）を逮捕した。容疑を認めている。県警は、高校生が自ら青森県内まで運転したとみて、道交法違反（無免許運転）の疑いでも調べている。逮捕容疑は10日午後10時〜11日午前5時ごろ、盛岡市の公共施設の敷地内で、岩手県が所有する乗用車（98万円相当）を盗んだ疑い。署によると車両は青森県内で発見され