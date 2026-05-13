5月9日、「第35回森と花の祭典―『みどりの感謝祭』」に名誉総裁として出席された佳子さま。「4月に大規模な山林火災が発生した岩手県大槌町などに言及しつつ、『今後、各地で大切にされてきた森林が再生していくことを願っております』とお見舞いの気持ちを示されていました」（皇室担当記者）この日、佳子さまは「Viaggio Blu」（ビアッジョブルー）というブランドの花柄ワンピースをお召しになっていた。「2025年6月のブラジル