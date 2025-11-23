Ä¹¤¤´Ö¿Æ¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤Î²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡ØÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Äµ¤»ý¤Á¡Ù¤Ç¤ÏÍ­ÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¸µ¤ËÌ¡²è¤Ë¤·124Ëü²ó°Ê¾å±ÜÍ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡Äµ¤»ý¤Á¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÍ­ÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç