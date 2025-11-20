ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本県で山林に燃え移った火事 住宅1棟と犬舎2棟が全焼し犬約100匹が… 熊本県 火事・火災 国内の事件・事故 犬の話題 時事ニュース RKK熊本放送 熊本県で山林に燃え移った火事 住宅1棟と犬舎2棟が全焼し犬約100匹が死ぬ 2025年11月20日 19時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日午後、熊本県菊池市の建物から火が出て山林に燃え移った火事 火は約4時間後に消し止められたが、住宅1棟と犬舎2棟が全焼した けが人はいなかったが、現場で飼われていた犬約100匹が死んだという 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明 坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは？ 2025年11月20日 11時33分 都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ 実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分 出会いのきっかけは「マッチングアプリ」が3年連続トップ 明治安田生命「いい夫婦の日」アンケート 2025年11月19日 23時55分