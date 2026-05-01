石原宏高環境相石原宏高環境相は1日に熊本県水俣市で開いた記者会見で、水俣病の患者から要望されていた福祉支援の拡充を巡り、前日の懇談で自らが対応する意向を示したことについて「（本人が）目の前にいたので発言したが現実は難しい」と述べた。患者側からは「発言には責任を持ってほしい」などと反発の声が出ている。石原氏は4月30日の懇談で、胎児性患者の金子雄二さん（70）を支援する加藤タケ子さん（75）を前に、水俣