秋篠宮家の二女、佳子さまは20日午前、アメリカから来日した「全米さくらの女王」と面会されました。佳子さまは、午前11時ごろ、お住まいの秋篠宮邸で「全米さくらの女王」と面会されました。「全米さくらの女王」は、アメリカの首都ワシントンで行われる「全米さくら祭り」で、毎年アメリカ全土から選ばれ、面会には、今年の「日本さくらの女王」も同席しました。佳子さまが「全米さくらの女王」と面会されるのは、今回で4度目で