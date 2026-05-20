“四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）”から、2026年6月1日（月）より“夏の四季菓子”が登場♡ 日本ならではの四季の美しさを洋菓子で表現するHIBIKAらしく、向日葵や入道雲、水風船など、夏の情景を映した華やかなケーキがラインアップします。旬の素材を丁寧に活かした、見た目にも涼やかなスイーツは、この季節だけの特別な楽しみです。 日本の夏を映す美しいケーキ HIBIKAの“夏の四季菓子”は、日