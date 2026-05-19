5月17日放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）で、俳優の唐沢寿明がSixTONESのメンバー・京本大我の幼少期の“おませエピソード”を明かし、話題となっている。「唐沢さんは、京本家と家族ぐるみでつき合いがあり、『うちら夫婦で温泉に行ったときに、お父さん（京本政樹）と彼（大我）を誘ったの』と、当時を振り返りました。大我さんは『僕、まだ3歳だった』と応じましたが、唐沢さんは『うちの奥さんのほっぺに、チュー