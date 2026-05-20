押収された大麻などの証拠品＝20日午後、静岡・中央署静岡県警は20日までに、大麻成分を含む液体を密売したとして麻薬取締法違反（営利目的譲り渡し）などの疑いで同県藤枝市音羽町5丁目、建設業小林凜太朗容疑者（25）ら4人を逮捕した。県警によると、押収したスマートフォンなどから、静岡県の20代を中心に少なくとも約100人に延べ2千回以上の密売を繰り返し、数千万円を売り上げたとみられる。4人は中学時代からの友人で、