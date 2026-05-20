20日に行われた党首討論で、参政党神谷宗幣代表が、高市早苗総理に「言論封殺の危機」について質問した。【映像】「言論封殺の危機」に言及する神谷代表神谷氏は冒頭、「通告はかなり詳しく書きましたので、端的にお答えいただきたいなというふうに思います」と切り出すと、「言論封殺の危機についてということで、5月16日に東大で予定されていた私の講演がですね、爆破予告、殺害予告と、それから、入り口には座り込みとい