森ビルは、中国・上海の日本料理店で切り付けられ、負傷した3人のうち2人は社員だと明らかにしました。森ビル・辻慎吾社長：当社の社員2名を含む3名が負傷いたしました。誠に痛ましい事件であり、被害に遭われた方には心よりお見舞いを申し上げるとともに1日も早いご回復を願っております。森ビルの辻社長は20日、社長交代の会見の場で、被害に遭った日本人2人が森ビルの社員であることを明らかにしました。現場は森ビルが運営を行