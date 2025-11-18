【ベルリン＝工藤彩香】ポーランドのドナルド・トゥスク首相は１７日、ロシアの侵略を受けるウクライナに支援物資を輸送する鉄道路線が爆破されたとＸ（旧ツイッター）で明らかにした。現場を視察したトゥスク氏は、列車を狙った可能性があるとの見方を示し、「前例のない破壊工作だ」と批判した。公共放送ＴＶＰによると、被害があったのは首都ワルシャワと東部ルブリンを結ぶ路線。１６日午前、ワルシャワの南東約９０キロ・