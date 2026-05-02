イラン戦争を起こした真相イラン戦争は、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に踊らされた戦争だったという拙稿「トランプ大統領「イラン戦争謎の勝利宣言」の裏に見えるイスラエル・ネタニヤフ首相の影」を4月3日に公表した。この説を支持してくれるレゴ動画を見つけたので、ぜひ観てほしい。下の画面からわかるように、ドナルド・トランプ大統領は、性暴力の犯罪者ジェフリー・エプスタインとの「抜き差しならない関係」をイ